Уникальные документы: что можно увидеть на выставке о блокаде в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости / Борис Кудояров; 5-tv.ru

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Юнармейцы, курсанты, школьники и студенты — первые гости и для них, по сути, весь проект организован.

Интересные и ранее не публиковавшиеся данные о жизни блокадного Ленинграда в эти дни можно узнать в Петербурге. На мультимедийной площадке в парке «Россия — моя история» открылась выставка, на которой полностью можно погрузиться в события 80-летней давности — одним из первых там побывал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Главный композитор осажденного города — Шостакович. Его камерная симфония «Памяти жертв фашизма и войны» — на открытии уникальной экспозиции.

На этой небольшой с виду выставке — все 900 дней блокады в цифрах, фактах, фотографиях, причем факты подчас не самые известные. Например, в 1943 году почти у полумиллиона ленинградцев летом был собственный огород.

Или Ленинградский зоосад сохранил за время блокады 160 зверей и птиц. Выставка доступна и виртуально, причем здесь можно подробнее ознакомиться даже с историческими документами.

Юнармейцы, курсанты, школьники и студенты — первые гости и для них, по сути, весь проект организован. Поэтому все на их языке — фотография и емкая подпись.

Главное — пробудить интерес, дальше — сами найдут, узнают. Про Шостаковича, кстати, тоже есть.

«57-й факт про 7-ю симфонию Шостаковича меня впечатлил, что во время проведения концерта под руководством Говорова в Петербурге не упало ни одного снаряда», — сказала студентка промышленно-технологического колледжа им. Н. И. Путилова Влада-Елизавета Пикурина.

Это о том, как военные заранее продумали план подавления вражеской артиллерии, чтобы ничто не помешало оркестру. Здесь же — про знаменитые ленинградские трамваи, возведение триумфальных арок, карточную систему.

И 150 тысяч литров крови, которые изможденные голодом блокадники сдавали для красноармейцев. Кабель жизни, проложенный по дну Ладоги, и Дорога жизни — на ее льду.

«Когда появилась Дорога жизни, непонятно было, с какой скоростью ехать — машины проваливались. И вот тогда нашлись инженеры из Политеха, которые высчитали вот эту скорость, на которой нужно ехать, чтобы машины не проваливались», — отметил главный редактор проекта «Россия — моя история» Александр Мясников.

Один из первых гостей выставки — внук маршала Говорова — тоже Леонид, в честь деда, который командовал операцией по прорыву блокады. На торжественном открытии вместе с молодежью — как связь поколений: говорит о тех мирных жителях, которые остались в городе и решили встать на его защиту.

«Это общий порыв. Войска были в тяжелом состоянии. Конечно, в полной мере не могли сдержать наступление фашистских войск. И это был порыв населения. И вы понимаете, знаете, что народное ополчение было создано впервые в Ленинграде», — поделился он.

Интерес к выставке оказался настолько большой, что ее решили в виртуальном формате открыть еще в двух десятках городов России — в таких же исторических парках. Челябинск, Екатеринбург, Тверь, Луганск, Мелитополь — все сегодня на связи с Петербургом.

«Свердловская область была важным центром эвакуации в годы Великой Отечественной войны для Ленинграда. И отец наших заводов, „Уралмаш“, принял огромные цеха с оборудованием Кировского и Ижорского заводов», — говорит Директор исторического парка «Россия — моя история» (Екатеринбург) Наталья Прошина.

А это Омск, в годы войны — надежный сибирский тыл, который от блокадного Ленинграда отделяли три тысячи километров. Но боль осажденного города здесь и тогда, и сейчас чувствуют как свою.

«Ленинград того времени очень сильно связан с городом Омском, Омской областью- в Омск было эвакуировано порядка 17 тысяч детей из блокадного Ленинграда», — делится заведующий экскурсионным отделом исторического парка «Россия-моя история» Александр Тихонов.

В Мелитополе «Волонтеры Победы» испекли для гостей выставки тот самый блокадный хлеб. Не столько, чтобы накормить, сколько наглядно показать, как это мало.

«На нашем столе есть такие вот небольшие кусочки хлеба весом 125 грамм — это суточная норма мирных жителей и детей, которые жили в блокадном Ленинграде», — сказала активист «Волонтеров Победы» Валерия Бузоверова.

В Петербурге выставка продлится месяц, почти также — в других регионах России. Однако в цифровом пространстве 80 фактов о блокаде доступны в любое время и в любом месте — нужно только захотеть их узнать.