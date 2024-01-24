Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности

Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl

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Как с этой ситуацией связаны учения альянса?

НАТО нарушил международные обязательства, не пригласив Белоруссию наблюдать за учениями альянса. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.

«Нарушены положения глав V и VI Венского документа, предписывающие направление информации об учениях и приглашении принять участие в наблюдении. Такой подход не имеет ничего общего со стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе», — написал он в соцсети X.

Чиновник отметил, что НАТО привлечет на «крупнейшие за десятилетия» учения 90 тысяч военнослужащих. Однако Белоруссия по этому поводу не получила ни уведомления, ни официального приглашения.

А Польша, добавил Ревенко, также проигнорировала свои обязательства по Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности. В конце февраля страна планирует начать учения «Драгун-2024» с превышением пороговых значений.

Ранее 5-tv.ru писал, что десятки тысяч солдат хотят привлечь к учениям НАТО по сдерживанию России. По данным СМИ, мероприятия запланированы на февраль.