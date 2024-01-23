Пентагон объявил сроки передачи F-16 на Украину

В Пентагоне заявили о готовности передать F-16 на Украину в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix

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Помогут ли ВСУ эти истребители-бомбардировщики?

Украина может получить первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания от Запада в этом году. Об этом сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

«Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по ее программе F-16 в 2024 году. Это будет охватывать обучение летчиков, платформы и, кроме того, подготовку техников, инфраструктуру и запасные части, боеприпасы — все составляющие, за которые ответственна (западная — Прим. ред.) коалиция», — сказала представитель Пентагона на брифинге.

Программа подготовки летчиков ВСУ к эксплуатации F-16 «идет по плану», добавила она. При этом Уолландер не стала вдаваться в детали по этому поводу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине признали неприятный факт об истребителях F-16.