Виноваты перекупщики? Почему в России дорожают «однушки» и студии

Риелтор Бендриков: в России дорожают студии и «однушки» из-за высокого спроса

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Кто в основном покупает небольшое по площади жилье?

Сейчас в России цены растут на всю недвижимость, однако наибольшим спросом пользуются именно небольшие квартиры. Об этом изданию MSK1.RU заявил риелтор Олег Бендриков.

«Студии и однокомнатные квартиры пользуются большим спросом. И поэтому на них более ощутимо видно повышение стоимости квадратного метра», — подчеркнул эксперт.

Бендриков также добавил, что стоимость квадратного метра в «однушке» или студии выше, чем в жилье большей площади. Это правило работает, даже если квартиры находятся в одном доме.

С аналогичным заявлением выступил основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков. Он подчеркнул, что сейчас снижается покупательская способность.

И для многих людей скромное по площади жилье остается единственным вариантом. Однако есть и другая причина.

«Огромное количество непрофессиональных инвесторов сейчас в это вкладываются: покупают самые недорогие квартиры, чтобы их переделать и продать дороже», — подчеркнул Яшенков.

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