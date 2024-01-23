Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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Что известно о решении турецких политиков?

Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Документ отправлен на подпись президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Последней страной в альянсе, которая еще не одобрила данную заявку, остается Венгрия.

Таким образом Швеция остановилась в шаге от присоединения к альянсу в качестве 32-го члена. С момента подачи заявления страной прошло около года и восьми месяцев.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено, страна стала участницей блока, но Швецию в «клуб» не принимали — турецкая и венгерская сторона не давали своего согласия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что путь Швеции в НАТО будет открыт только после принятия его страны в Евросоюз. Она является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО заявили о подготовке к столкновению с Россией.