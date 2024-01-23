Фото: www.globallookpress.com / Siryk Anatolii

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Незалежная продолжает «сыпаться» в ходе конфликта с Россией.

Вскоре западные страны начнут открыто соглашаться с необходимостью раздела Украины для того, чтобы завершить конфликт. Об этом сообщил дипломат от Чехии в интервью местному изданию Parlamentni listy.

«Главный сценарий, основанный на реальном положении дел, предусматривает, что Киев не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы Украины», — сообщил он.

Он также отметил, что все надежды западных союзников на то, что Киев получит ряд территорий обратно — несбыточны. Трезвый взгляд на вещи состоит в том, что Украина, так или иначе, будет значительно уменьшена, так как продолжает «сыпаться» в ходе конфликта с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какое оправдание своим провалам нашли боевики ВСУ. В конце 2023 года сам Залужный признал, что войска потерпели неудачу в ходе операции.