Подозрительно: к болеющей Кейт Миддлтон пускают только одного человека

Фото: www.globallookpress.com / ALPR/AdMedia

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Во дворце, похоже, замалчивают истинное положение дел о состоянии здоровья принцессы.

Недавно принцесса Уэльская перенесла плановую операцию на брюшной полости. Пресс-служба Кенсингтонского дворца заверила, что все прошло успешно.

Однако фанаты опасаются, что за закрытыми дверями не все так гладко, сообщает 7Дней.ru со ссылкой на издание Hello. Несмотря на желание супруги принца Уильяма отстраниться от публичности, все гадают, почему же вокруг ее операции такая секретность, и по какой причине срок «больничного» такой долгий.

Нагнетает атмосферу и то, что в больницу к Миддлтон пускают только принца Уильяма. И даже любимые трое детей не могут увидеть свою маму.

Любящий муж отложил все важные дела, и теперь постоянно находится рядом со своей принцессой. Хотя его отец король Карл III недавно также подвергся медицинскому вмешательству, поэтому ему нужна помощь в выполнении королевских обязанностей.

Весть о болезни монарха, а именно лечение увеличенной простаты, не так встревожила британский народ. Ведь король позаботился о том, чтобы было сделано ясное заявление: так удалось избежать лишних слухов.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Уильям нашел «замену» болеющей Кейт Миддлтон.