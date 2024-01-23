«Образ извращенца»: сексолог объяснила, почему Алибасов сменил семь жен

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Знаменитый музыкант в свои 76 лет снова связал себя узами брака с женщиной. Уже седьмой по счету.

Основатель группы «На-На», заслуженный артист РФ Бари Алибасов женился в седьмой раз. Избранницей музыканта стала его помощница Елена. Почему у знаменитого музыканта такая потребность в женитьбе, рассказала сексолог и психолог Александра Миллер в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Психолог уверена, что все люди стремятся создать пару, стараются найти партнера. Возможно, ему захотелось человеческого тепла, тем более Елена была с ним рядом около двух лет и активно помогала ему. Даже элементарно ухаживала за ним в бытовых вопросах, что для мужчины очень важно.

Также психолог уверена, что Бари Алибасову жениться «ничего не стоит» — для него это просто, как почистить утром зубы. Ко всему, он, скорее всего, уже позаботился о своем наследстве.

«Он далеко не переживает по поводу своего наследства в случае развода или трагической ситуации, потому что он — товарищ прагматичный и, наверняка, подписал какй-то брачный контракт», — предполагает психолог.

Интимная составляющая также играет не последнюю роль. Артист пытается сохранить образ сексуального музыканта, вокруг которого кипит бурная личная жизнь.

Ведь когда-то в организованной Алибасовым группе «На-На» вокруг четырех одиноких, сексуальных, раскрепощенных парней бурлила мощная сексуальная энергия.

«Мальчики не скрывали, что у них чуть-ли не оргии были. Это была норма, составляющая часть их всех концертных туров. И, я не удивлюсь, если Бари Алибасов был зачинщиком», — сообщает сексолог Миллер.

Эксперт также разобрала физиогномику и поведение артиста. По ее словам, Алибасов производит «впечатление извращенца». Даже если особая активность в нем уже угасла, то пристрастия все равно могли остаться — отсюда и желание менять возлюбленных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов женился в седьмой раз.