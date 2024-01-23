Историческое событие: как Россия будет строить в Египте АЭС «Эль-Дабаа»

Фото, видео: Елистратов Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Важнейший для Египта энергетический объект воздвигается на побережье Средиземного моря при участии российской госкорпорации «Росатом».

В Египте сегодня стартовало строительство четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». В истории сотрудничества двух стран событие это знаменательное. Недалеко от Каира, на побережье Средиземного моря, Россия строит первую для Египта атомную электростанцию.

Значение этого проекта для африканского государства трудно переоценить. Оно вступает в мировой атомный клуб, обеспечивает энергетическую безопасность, развивает экономику. О сотрудничестве Москвы и Каира — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Без лишних слов лидеры дают команду, представители двух стран на сцене синхронно жмут кнопки. В основание четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» бетон поступает под арабскую музыку.

У лазурной кромки Средиземного моря ступень за ступенью, из пустыни вырастают эти гиганты. Строительство первых двух энергоблоков началось в 2022 году, третьего — в мае прошлого года, наконец, финишная прямая — строго по расписанию.

«Начинается новый этап строительства первой АЭС в Египте, важнейшего для российско-египетских отношений проекта, реализация которого, без сомнения, внесет значимый вклад в развитие египетской экономики, поможет укрепить ее энергетическую базу», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

Для арабской республики АЭС «Эль-Дабаа» не просто билет в элитарный «ядерный клуб» — это важный шаг к собственной энергонезависимости. АЭС будет снабжать дешевым электричеством два крупнейших города Египта — Каир и Александрию.

«Энергоблоки на реакторах поколения 3+ ежегодно смогут производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что будет обеспечивать порядка 10 процентов энергопотребления страны, причем, в отличие от угольных и газовых электростанций, АЭС не будет выбрасывать в атмосферу диоксид углерода, что, безусловно, благотворно скажется на окружающей среде и здоровье людей», — уточнил российский лидер.

А заодно оздоровит всю экономику дружественного нам Египта. После запуска станции ВВП страны, по прогнозам, вырастет более чем на процент.

«Кризис глобальных энергопоставок подтверждает важность принятого стратегического решения о создании египетской мирной ядерной программы. Оно способствует обеспечению безопасного, дешевого и долгосрочного энергоснабжения», — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

В основе проекта — новейшие разработки российской инженерной мысли. Реакторы ВВЭР-1200 относятся к самому современному поколению. Их мощность выросла на 20% по сравнению с предшественником, количество персонала, наоборот, уменьшилось — за счет автоматизации. Работать такая станция будет 60 лет с возможностью продления еще на 20. Почти век станцию будут заправлять российским топливом, все обслуживание — в тесном сотрудничестве «Росатома» и египетского бизнеса.

«Сегодня более 90 компаний Египта стали нашими партнерами, с ними заключено 285 контрактов. Таким образом, российская сторона, безусловно, выполняет взятые на себя обязательства в части локализации, и объем заказов сегодня у египетских поставщиков превысил 1,2 миллиарда долларов», — сказал генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Уже сейчас на стройке трудятся одновременно 16 тысяч рабочих, на пике будет более 25 тысяч. Параллельно «Росатом» готовит целую плеяду египетских ядерных специалистов.

«В наших вузах уже получили образование по ядерным специальностям более 90 египетских студентов. А кроме того, сейчас обучаются еще около 150 египтян. Иными словами, мы оказываем египетским друзьям содействие на всем жизненном цикле атомного проекта», — подытожил Путин.

Фактически с нуля и под ключ Россия создает в Египте целую отрасль. Для нашей страны «Эль-Дабаа» — еще один проект в копилку зарубежного портфолио, прибыль на десятилетия вперед и главное — прочные связи с одним из ведущих игроков региона.