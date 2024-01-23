На заводе Миноборонпрома Азербайджана в 100 км от Баку прогремел взрыв

Фото: © РИА Новости / Мурад Оруджев

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К месту едут много машин скорой помощи.

Взрыв прогремел на заводе Миноборонпрома Азербаджана. Об этом сообщает Telegram-канал агентства Oxu.az.

Завод расположен в Ширванском районе, в ста километрах от Баку. К месту инцидента в настоящий момент едут много машин скорой помощи. Отмечается, что в результате случившегося пострадало три человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром 23 января произошла серия взрывов в Киеве и Харькове. По территории всей Незалежной была объявлена воздушная тревога.