Как у Этуша и Фриске: на могиле Бориса Моисеева появилась странная деталь
Фанаты украсили памятник Борису Моисееву шарфом
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Оказалось, постарались неравнодушные поклонники.
На могиле покойного заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище неравнодушные фанаты оставили памятный символ — они украсили установленный ему памятник красным шарфом. Фотографии с места показал сайт utro.ru.
Близкие музыканта оценили такую нежную любовь поклонников и поблагодарили их в соцсетях.
«Спасибо за тепло ваших сердец», — написал бывший директор певца Сергей Горох.
Такие жесты со стороны фанатов — не редкость. Многих ушедших звезд аудитория не может отпустить даже после смерти, поэтому на их могилах появляются различные знаки внимания.
Так, например, у памятника актеру Владимиру Этушу, который покинул нас в марте 2019 года, в руках постоянно появляются цветы. Автор памятника считает, что это говорит о неугасающей народной любви к артисту.
Точно так же фанаты заботятся и о могиле певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году. Фанаты украшают надгробие гирляндами.
Памятник на могиле Бориса Моисеева был установлен в сентябре 2023 года — на первую годовщину его смерти. Известно, что монумент изготавливали несколько месяцев.
Ранее 5-tv.ru писал, кому досталось наследство Бориса Моисеева.