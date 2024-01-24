🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 24 января, удача сама идет в руки. Главное — не отпугнуть ее. Поэтому сворачиваем горы, добиваемся своего, находим общий язык с любым — сегодня нам все по плечу.

♈ Овны

Порадуйте себя небольшой покупкой с утра — тогда день пройдет с хорошим настроением и отличной работоспособностью. Только вот не стоит кого-то в чем-то убеждать — потратите много времени и сил зря. Бороться за место под солнцем или чье-то расположение — тоже не лучшая идея. Вы можете испортить свое хорошее настроение и нажить себе новых злющих врагов.

Космический совет: пришло время затеять ремонт или сделать перестановку мебели. Тщательно планируйте бюджет.



♉ Тельцы

Раздражение накроет с головой. Если кто-то вас серьезно бесит, держитесь от него подальше, чтобы не вспыхнул конфликт. Вообще, в этот день негативные эмоции будут вытеснять позитивные. И вариться в собственном гневе — не лучший вариант. Так что настраивайтесь оптимистично — так ваши дела пойдут быстрее и к вам начнут тянуться интересные и вдохновляющие люди.

Космический совет: подумайте о состоянии своего здоровья. Сегодня вы будете выглядеть максимально привлекательно.



Баловни судьбы и неудачники: кому из знаков китайского гороскопа повезет в 2024 году

♊ Близнецы

Сегодня судьба не будет учитывать ваши планы — обстоятельства обязательно испортят вам настроение. Поэтому готовьтесь оптимистично смотреть на вещи — так вы быстрее расправитесь со всеми трудностями. Не бойтесь применять знания и умения — они всегда будут к месту. Также полезно притягивать перемены в свою жизнь — даже если вы пойдете в магазин другой дорогой, можете столкнуться с интересным человеком или вас «клюнет» нестандартная мысль, которая позже станет новым проектом.

Космический совет: отличный момент для романтического ужина или отдыха вместе с любимыми после работы.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Вас так и тянет поболтать с кем-то и на легкие, и на серьезные темы, но звезды предупреждают — разговоры сегодня ничем хорошим не закончатся. Но ставить крест на общении тоже не стоит — если вы обмолвитесь парочкой фраз с кем-то, мир не рухнет. Многие дела сейчас будут видоизменяться, а что-то — конкретно выходить из строя, поэтому старайтесь держать все под контролем и решать проблемы так быстро, как только можете.

Космический совет: будьте внимательнее к советам окружающих. Избегайте конфликтов и агрессии.

♌ Львы

Окружающие откровенно будут бесить и раздражать. Поэтому миссия номер один в этот напряженный день — держать себя в руках и поднимать настроение всеми возможными способами. Также сегодня вам захочется махнуть рукой на все дела и погулять по солнечным улочкам или выбраться на пляж — потерпите немного, до выходных рукой подать. Лучше сконцентрируйтесь на рабочих задачах, чтобы решить их быстрее и расслабиться за просмотром любимого сериала.

Космический совет: не пейте алкоголь сегодня, есть риски переборщить. Лучше займитесь домашними делами.

♍ Девы

Отличный день, чтобы креативить не только в личной жизни, но и на работе. Все дела будут решаться по щелчку пальцев, если вы будете подходить к ним творчески, поэтому не бойтесь проявить себя и смелее беритесь за нестандартные задачи. А еще звезды советуют стать суперменом на секундочку: решайте чужие проблемы и помогайте незнакомцам — так вы поднимите настроение не только всем вокруг, но и самому себе.

Космический совет: скоро получите много денег. Опыт в работе сыграет вам на руку. Наберитесь сил.

♎ Весы

Начните этот день с чего-то приятного. Например, с небольшой покупки. Это зарядит вас позитивом до самого вечера и поможет справляться с серьезными рабочими задачами быстро и легко. Только меньше критикуйте людей и реже высказывайте свое мнение — можете задеть чьи-то чувства, а то и вовсе здорово занизить чью-то самооценку. Также звезды советуют подумать о будущем, поставить себе высокие цели — вы точно их добьетесь.

Космический совет: сходите на прогулку с вашей половинкой, чтобы восстановить душевное равновесие.

♏ Скорпионы

Махните рукой все серьезные дела, сегодня лучше заниматься тем, что приносит вам хорошее настроение. Вообще, внезапность и креативность в этот день откроют перед вами многие двери, поэтому смело поддавайтесь импульсу. Но если в вашей жизни намечается очень важный и нужный вам проект, погружайтесь в него с головой — вы можете заработать отличные деньги и подтянуть свои профессиональные знания.

Космический совет: аккуратнее с новыми свиданиями, есть риск выбрать не того человека. Не обижайтесь на родственников.

♐ Стрельцы

Бодрое утро — самое время взяться за сложные задачи. Энергии будет целый вагон и маленькая тележка, поэтому вы справитесь со всеми делами по щелчку пальцев. А в особо сложных ситуациях на помощь придет интуиция — обязательно прислушивайтесь к ней. В любви сейчас все просто прекрасно — вы поддерживаете друг друга и с радостью планируете совместное будущее. Наслаждайтесь!

Космический совет: не конфликтуйте и не обижайтесь ни на кого. Сегодня придется играть по чужим правилам.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Вас ждет непростой день. Единственное радует, что он будет интересным и захватывающим. И очень полезно сегодня смотреть на вещи оптимистично и всячески поднимать себе настроение — так вы притяните к себе интересных людей и новые возможности. А вот встречаться с друзьями — так себе идея. Сейчас лучше больше работать и меньше разговаривать. Даже с коллегами.

Космический совет: работайте усерднее, судьба за это вас вознаградит. Прошлый опыт пойдет на пользу.

♒ Водолеи

Не стоит ориентироваться на других. И уж тем более ждать от окружающих помощи. Рассчитывайте только на себя и свои силы. Полезно больше времени проводить с близкими и любимыми — в последнее время вы слишком много работаете. Также прислушивайтесь к собственным мыслям — сейчас они подскажут вам, в каком направлении двигаться дальше, какие варианты выбирать.

Космический совет: есть вероятность расставания с любимым человеком. Держите себя и свои эмоции в узде.

♊ Рыбы

Сегодня придется принимать молниеносные решения и быстро реагировать на обстоятельства, если вы не хотите пропустить головокружительные шансы. А вот вести переговоры в этот день — не лучшая идея. Вы можете не сдержать свои эмоции или надавить на собеседника, что, конечно, ничем хорошим не закончится. Но при этом очень полезно сейчас искать внутреннюю гармонию, учиться расслабляться даже при бурном потоке дел.

Космический совет: решите по максиму все накопившиеся проблемы, потом на это не будет времени.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пяти знакам несказанно повезет в любви в 2024 году.