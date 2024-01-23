Достали желудок из груди: тюменские врачи чудом спасли женщину с жуткой болезнью

В Тюмени врачи спасли женщине жизнь, удалив ей желудок из грудной полости

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Медикам пришлось использовать уникальную методику.

Тюменским врачам удалось спасти женщину с жуткой патологией — из-за грыжи пищевода желудок пациентки оказался в грудной полости. Об этом пишет сайт URA.RU со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

На протяжении многих лет больная страдала от анемии. Женщине не помогали лекарства, а для выживания ей были необходимы постоянные переливания крови.

Во время одного из обследований врачи обнаружили гигантскую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, из-за которой желудок пациентки находился в грудной полости.

Из-за анемии медики не могли приступить к срочной операции, которая была необходима. Спасти ее смогли только благодаря находчивости врачей — они подняли больной гемоглобин, а затем провели необходимые манипуляции. В результате специалисты помогли женщине всего за несколько часов.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи нашли в утробе пожилой женщины окаменевшего младенца.