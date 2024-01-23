РФ нанесла удар высокоточным оружием по объектам украинской обороны Сегодня, 13:15 Дарья Евстрахина 38 38

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Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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На этих военных точках производились боеприпасы и ракеты.