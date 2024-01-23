Аргентинский президент Милей подготовил более 300 шоковых реформ

Фото: Reuters / POOL

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Когда пройдет голосование по этим поправкам?

Президент Аргентины Хавьер Милей разработал свыше 300 «шоковых» реформ. Об этом пишет Associated Press.

Эти поправки к законам и нормативным актам Милей подготовил с целью урегулирования ситуации в экономике Аргентины. В частности, в них говорится о сокращении расходов на содержание правительства и уменьшении количества министерств. Еще реформы предусматривают снижение энергетических и транспортных субсидий. При этом предлагается заморозить на время все инфраструктурные государственные проекты, которые еще не начали реализовывать.

Согласно реформам, правительство страны уже не будет иметь права вмешиваться во множество отраслей. Речь в том числе идет о туризме и винодельческом секторе.

При этом в Аргентине собираются официально сделать 12-часовой рабочий день и сократить отпуск по беременности и уходу за ребенком. Под запрет подпадают экспортные ограничения.

По поводу всех этих реформ голосование пройдет в четверг, 25 января, в ходе пленарного заседания нижней палаты Национального конгресса Аргентины.

До избрания Хавьер Милей заявлял, что после прихода к власти намерен провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию. Он также говорил о намерении укреплять отношения с США и Израилем, и отказаться от сотрудничества с «коммунистами и социалистами» — Китаем и Бразилией, которые являются основными партнерами Аргентины.

После избрания Милей объявил о чистке среди чиновников. А еще подписал указ о 300 реформах разом по либерализации экономики. Новый аргентинский лидер уверен: стране нужна срочная реструктуризация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Аргентины Милей отказался от приглашения вступить в БРИКС. О своем решении он заявил в письмах лидеру России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

Милей до этого выступал против вступления Аргентины в БРИКС, куда ее позвали присоединиться с 1 января 2024 года. Работать над отношениями с Россией он был не намерен. При этом Путин поздравил Миля с избранием в ноябре, отметив, что Москва рассчитывает на партнерство с Буэнос-Айрес.