Украинский продюсер Бардаш получил гражданство России

Фото: 5-tv.ru

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Он родом из луганского города Коммунарск.

Украинский продюсер Юрий Бардаш, который является автором и основателем таких известных коллективов, как «Грибы», Quest Pistols, «Нервы», получил гражданство России. Об этом сообщает Telegram-канал «Философия Бардаша».

«Я достаю из широких штанин…», — говорится в публикации.

Бардаш при этом опубликовал фотографию, на котором он стоит на фоне флага РФ и нашего президента Владимира Путина с паспортом России.

Юрий Бардаш родился в городе Коммунарск (нынешнее название — Алчевск) в Луганской Народной республике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юрий Бардаш бросил все в Киеве и приехал в Москву под лютым стрессом с одним рюкзаком. По его словам, в социальных сетях он высказался о своей позиции против киевского режима, находясь в Батуми. После чего пересек границу Грузии с Абхазией.