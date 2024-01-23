Фото, видео: Кадр из к/ф « Неудержимые 4», реж. Скотт Во, 2023 г.

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Традиционно награду присваивают тем актерам и кинолентам, которые не оправдали зрительских надежд.

Сегодня станут известны номинанты на главную американскую кинопремию «Оскар». А за пару часов до этого объявили тех, кто может быть удостоен главной антипремии — «Золотой малины».

За звание самого худшего будут бороться такие фильмы как: «Изгоняющий дьявола», «Мег 2», «Винни-Пух: кровь и мед», а также «Неудержимые 4». Кстати, последняя кинокартина стала безусловным рекордсменом по негативным упоминаниям и, скорее всего, будет признана главным разочарованием ушедшего года.

Среди актеров, которых хотят назвать худшими, оказались: Дженнифер Лопес, Меган Фокс, Джейсон Стетхем и Вин Дизель. Но лидером по числу номинаций на «Золотую малину» бесспорно является Сильвестр Сталлоне. Он был был четыре раза удостоен и еще двенадцать раз номинирован на звание самого плохого актера. А в этот раз он еще и сыграл в разочаровавших зрителей «Неудержимых 4».

Ранее 5-tv.ru писал, что Politico вписало Борреля и Урсулу фон дер Ляйен в антирейтинг 2023 года.