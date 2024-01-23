«Социум давит»: правда и мифы о женской сексуальности и предпочтениях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory; 5-tv.ru

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Интимная сфера для представительниц прекрасного пола так же важна, как и для мужчин.

Тема секса для женщин всегда являлась весьма табуированной, возможно, поэтому в обществе сложилось множество слухов и предрассудков, касающихся предпочтений и желаний дам в вопросах интимной близости. Какие из них ложные — в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала психолог, сексолог Татьяна Короткова.

Секс без любви

Первый миф, не имеющий ничего общего с реальностью, гласит о том, что женщина не может получить сексуальное удовольствие, если она эмоционально не привязана к своему партнеру.

«Многие женщины мечтают о сексе с незнакомцем. Их так же возбуждают порнофильмы, и они получают от этого удовольствие. Другое дело, что социум давит, что секс с незнакомцем или без любви — это неправильно», — объясняет специалист.

Одна схема для всех

Существуют ли универсальные правила в сексе, подходящие каждой женщине? Эксперт считает, что нет. По ее словам, это тоже ложное мнение, распространенное среди мужчин. Татьяна Короткова напоминает: все люди — индивидуальны, следовательно, что нравится одной представительнице прекрасного пола, другая может просто не принимать.

«Если одну женщину возбуждает определенный запах, у другой он вызывает отвращение», — говорит сексолог.

Мысли и разговоры

Женщины действительно говорят о сексе гораздо меньше, нежели мужчины, но это вовсе не означает, что они о нем не думают. Просто в разговорах дамы транслируют свои мысли об интимной сфере несколько реже, отсюда и создается ложное впечатление.

«Кстати, по статистике, с каждым годом все большее и большее количество женщин заходит на порно-сайты для того, чтобы посмотреть тот или иной эротический фильм», — подчеркивает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, можно ли не заметить, когда муж изменяет на глазах у жены.