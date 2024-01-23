«Не думала, что рожу еще»: история многодетной мамы и успешной женщины из Самары

Фото: www.globallookpress.com / john rowley

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Мария Комкова считает, что можно воспитывать кучу малышей и быть при этом самодостаточной личностью. В чем ее секрет?

Жительница Самары Мария Комкова признается, что никогда не хотела стать многодетной мамой, но сейчас ее семья является именно такой: муж, жена и седьмой ребенок на подходе. О том, как жить в современной России с таким количеством детей, женщина рассказала в беседе с изданием KP.RU.

«Просто живу свою жизнь»

Мария Комкова — счастливая жена, мать шести детей, старшему из которых уже 18 лет, а грядущей весной на свет должен появиться уже седьмой малыш. При этом женщина считает, что в свои 39 лет она еще не полностью себя реализовала, и у нее огромные планы на будущее. Хотя она буквально не имеет свободного времени.

«Встаю я в 7.30 утра, чтобы разбудить детей. Отбой у нас в девять-десять вечера, к этому времени все дети должны быть в кроватях. А ложусь вместе с ними, но не засыпаю, сон из-за беременности очень плохой», — говорит Мария.

Женщина признается, что ее беременности проходили тяжело, особенно четвертая и пятая: организм «разваливался», приходилось постоянно обращаться к специалистам, ходить на массаж, к остеопату, испортились даже зубы. Но при этом Комкова утверждает: она не жалеет о своем выборе.

«Просто живу свою жизнь. Так у нас с мужем получается. Есть люди, которые говорят: „Хочу десять детей“. У меня такого никогда не было. После четвертого ребенка я не думала, что рожу еще. Но я давно ни от чего не зарекаюсь. Если уж на то пошло, женщины беременеют даже со спиралями и всячески предохраняясь», — считает героиня.

«Дети — это наш стимул»

Мария Комкова— популярный блогер, автор книг по рукоделию и владелица собственной кофейни. Правда, главный добытчик в семье — все же супруг, который работает руководителем в местной IT-компании.

«Тех, кто рожает ради денег, много. Если семья малообеспеченная, то выплаты неплохие, чтобы прожить, хватит. Но я предпочитаю зарабатывать и ни на кого не рассчитывать, кроме себя. Кстати, с появлением каждого ребенка наше благосостояние улучшалось. Дети — это наш стимул, они заставляют шевелиться, не стоять на месте», — рассказывает Мария.

Женщина подчеркивает, что никогда не уходит в материнство полностью, а параллельно занимается чем-то для себя интересным. Например, сейчас учится на психолога. Не является редкостью для семьи совместный отдых, например, на турбазе.

Кстати, однажды последнее сыграло с Комковыми злую шутку.

«Мы уезжали с детьми отдыхать на турбазу и специально оставили холодильник пустым, всегда так делаем. Когда мы вернулись, я опубликовала в соцсетях фото пустого холодильника, написав, что нужно что-то делать. Кто-то из моих читателей понял это по-своему и написал жалобу в опеку, приложив скрин», — вспоминает Мария.

В итоге к семьи нагрянули представители органов опеки, которые досконально проверили все условия для детей в их четырехкомнатной квартире и наличие продуктов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин подписал указ, закрепляющий единый федеральный статус многодетной семьи.