«Есть опасность»: как не повторить судьбу футболиста Абидаля и предотвратить гепатоз печени

Фото, видео: www.globallookpress.com / Normann Hochheimer / CHROMORANGE; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Хроническое заболевание одного из вспомогательных органов ЖКТ способно навсегда превратить жизнь человека в ад. Почему важно следить за состоянием печени и чем чреват этот диагноз?

Жировой гепатоз (неалкогольная/алкогольная жировая болезнь печени) — это хроническое заболевание, при котором в клетках печени (гепатоцитах) накапливаются жироподобные вещества, в медицине называемые липидами. Без лечения НАЖБП может привести к осложнениям, опасным не только для здоровья, но и для жизни человека, констатируют врачи.

В последнее время в условиях постоянного стресса шанс возникновения жирового гепатоза даже у самого здорового человека возрастает в разы. Постоянный невроз, нарушения в питании и вредные привычки неизбежно приводят к тому, что пациент посещает врача.

В самых распространенных случаях гастроэнтерологам удается частично привести печень в порядок, в самых запущенных пациентам грозит пересадка. На сегодняшний день история знает только один случай успешно проведенной операции. Нападающий сборной Франции по футболу Эрик Абидаль пережил пересадку органа после перенесенного рака ЖКТ.

Позже журналисты внезапно выяснили, что орган, который Абидаль получил в свое распоряжение, был куплен на черном рынке, хотя изначально утверждалось, что орган был изъят у кузена. Теперь родственники спортсмена требуют провести детальное разбирательство, а врачи подчеркивают, что жизнь форварда может быть под угрозой.

В беседе с 5-tv.ru диетолог и нутрициолог Елена Соломатина объяснила, какие факторы чаще всего приводят к гепатозу печени и как избежать этого состояния.

По словам специалиста, чаще всего к липидозу печени приводят как наследственные, так и приобретенные факторы в виде вредных привычек, приема неподходящих лекарств и так далее. Людям с проблемами печени опасаться стоит любых, даже на первый взгляд безобидных медикаментов, будь то распространенные антибиотики или узкоспециализированные гормоны.

«К жировому гепатозу печени может приводить ряд факторов. Это как наследственность, так и приобретенные заболевания: сахарный диабет, преддиабетическое состояние, проблемы с щитовидной железой. Повлиять может прием некоторых препаратов, в том числе, нестероидных, противоспалительных и некоторых антибиотиков, кортикостероидов. Есть вирусные поражения различные, токсические и алкогольные поражения, они тоже могут стать причиной проблем и неприятных ощущений. Статистически на первом месте базируются неалкогольные поражения печени. На втором месте по частоте появления воспаления печени на фоне приема алкоголя», — прояснила она.

Нередко гепатоз печени, обещает Соломатина, проявляется на фоне перманентного стресса.

«Так как сейчас человечество в развитых странах стремительно поправляется, то страдают многие органы системы. Чаще всего печень, причем долгое время это может происходить совершенно незаметно, когда, например, мы замечаем, что прибавили в весе, что не сходятся юбка и брюки. При таком раскладе сначала поражаются внутренние органы, затем замечаются проявления в талии», — подчеркнула она.

На возможные отклонения, влияющие на самочувствие, указывают такие факторы, как тяжесть в животе, продолжает Соломатина. Не стоит игнорировать любые изменения в состоянии, даже если они кажутся незначительными.

«Человек может испытывать неприятные явления, при которых печень уже не может выполнять свои функции, потому что фактически ее клетки уже заполнены жиром. Например, когда появляется тяжесть, сразу присоединяется воспалительный процесс, вслед за ним онкология и развивается цирроз печени. До этого на какие-то нарушения в пищеварении могут указывать диарея, усталость. Многие сваливают проблемы на стрессы, недомогания, но реальной причиной может быть именно печень, потому что она всеми силами пытается вывести излишек жира. Через повышение триглицеридов в крови она компенсирует реакцию на излишек сахара», — проясняет нутрициолог.

В отличие от многих других органов в теле человека, печень способна частично восстанавливаться самостоятельно. Впрочем, процесс этот обратим и работает лишь частично. Наносит урон печени избыток фруктозы в крови, что неизбежно перетекает в преддиабетическое состояние и диабет.

«Фруктоза не требует выделения инсулина и быстро может вызвать ожирение печени. Печень перестает выполнять свои прямые задачи», — объясняет Соломатина.

Что касается возможной пересадки печени, то такого рода вмешательство не всегда может стать спасением для конкретного пациента. Даже с учетом всех медикаментозных рисков, отмечает Соломатина, подобного рода операции могут наносить организму серьезный урон. К тому же, не исключены сопутствующие проблемы, такие как присоединение возможных вирусов и не только.

«Многие думают — ну ничего страшного, обросла печень жиром, но мы сядем на диету и все вернется в норму. Да, если процесс не сильно запущен и если сама печень еще имеет возможность восстановиться, она это сделает, но только если ее восстановительные способности не повреждены совсем. Бывает, что она просто перестает работать и возникают крайне острые состояния, при которых может спасти только пересадка печени. Тут опять же подключается опасность: многие думают, что пересажу печень, она быстро восстановится. Но нет, в таких случаях возможно присоединение вторичной инфекции, а еще она может отторгаться, могут возникнуть проблемы с оттоком желчи, и операция будет безрезультатна», — описала всю опасность доктор.

В довершение Соломатина подчеркнула: статистика говорит о том, что средняя продолжительность жизни у таких пациентов не превышает пятнадцати лет, в большинстве случаев — не более пяти.

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