Катя Лель о продюсере, испортившем ей карьеру: «Советовали просить прощения»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Артистка на многие годы пропала из эфиров. В чем была настоящая причина забвения и чем закончилась история вражды с бывшим возлюбленным?

Катя Лель много лет была обижена на популярного продюсера и бывшего возлюбленного Александра Волкова, который сделал все, чтобы певица пропала из эфиров. И только перед смертью когда-то близкого мужчины артистка смогла простить ему все обиды. Об этом знаменитость рассказала на шоу одного из федеральных каналов.

Катя Лель и Александр Волков несколько лет состояли в отношениях, но так и не оформили свой союз официально. По словам певицы, именно продюсер не хотел вести ее в ЗАГС, равно как и становиться отцом.

Не выдержав сложностей и недопонимания, Лель ушла от Волкова. А тот, как признается звезда, в отместку сделал все, чтобы исполнительница стала настоящим изгоем в российском шоу-бизнесе. Суды между бывшими возлюбленными шли несколько лет, измотав обоих. А сразу после решения всех споров, в которых победительницей вышла Лель, Волков тяжело заболел.

«Ему было не слишком комфортно от этого. После судов через девять месяцев он заболел — и мне звонили мои коллеги, все советовали просить прощения у него. Я тогда написала: „Саша, держись“. А через девять месяцев его не стало. Я жалею, что он сделал такой выбор и не смог справиться с бедой», — признается Катя Лель.

После отношений с продюсером певица вышла замуж на спортсмена Игоря Кузнецова и прожила с ним 15 лет, родив дочь Эмилию. Летом 2023-го пара официально развелась.

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