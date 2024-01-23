Конфискация за фейки: за что в России будут отбирать имущество и кого это коснется

Депутат Федоров: решение о конфискации за фейки об ВС РФ будет принимать суд

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Соответствующий законопроект был вынесен на рассмотрение в Госдуму 22 января 2024 года. Что подразумевают возможные изменения в Уголовном кодексе РФ?

В России могут начать лишать имущества и денег за фейки об армии. Какое именно имущество подлежит конфискации и в каких конкретно случаях, в беседе с изданием URA.RU рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.

Соответствующий законопроект был внесен 22 января 2024 года. В документе речь идет о таких мерах как конфискация имущества за распространение фейков об армии и призывы к деятельности против безопасности государства, если виновные совершали это из корыстных побуждений.

Депутат Госдумы Евгений Федоров, ставший одним из тех, кто выносил проект на рассмотрение, объясняет: в первую очередь он коснется тех, кто действовал намеренно.

«В данном случае этот механизм будет распространен на те уголовные преступления, которые касаются фейков в отношении нашей армии. Которые уже сейчас зафиксированы законодательством, идут судебные процедуры, должен быть умысел. То есть это совершенно сознательная позиция россиян, а не случайный какой-то репост», — отмечает политик.

При этом Федоров подчеркивает, что умысел будет определяться непосредственно в суде.

«Все решает суд, последовательность конфискации определяют судебные исполнители», — заключает депутат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России предложили расширить перечень причин для лишения гражданства.