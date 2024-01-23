Трамп опережает конкурентов перед праймериз в штате Нью-Гэмпшир

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Считается, что этот небольшой штат — важнейший.

Ну, а в самих Штатах набирает обороты предвыборная гонка. Сегодня в штате Нью-Гэмпшир пройдет внутрипартийное голосование, которое должно определить кандидата на пост главы Белого дома от республиканцев.

В схватке сразятся экс-президент Дональд Трамп и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Корреспондент «Известий» Николай Иванов оценил их шансы на победу в праймериз.

Праймериз нужны, чтобы выявить фаворитов у партий — у демократов и республиканцев. Например, желание Трампа участвовать в выборах, еще ни о чем не говорит — нужно понравиться избирателям. В этом плане маленький штат Нью-Гэмпшир является лакмусовой бумажкой, при чем десятилетиями. И задает тон всей президентской гонке.

Праймериз — внутрипартийные выборы. У республиканцев изначально было три кандидата: бывший президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и Никки Хейли — в прошлом постпред США при ООН.

Десантис заявил самоотвод поняв, что проигрывает Трампу. А вот Хейли готова драться до конца. И даже публично усомнилась в умственных способностях экс-хозяина Белого дома.

«Не хочу сказать ничего пренебрежительного, но когда речь идет о нагрузках, выпадающих на долю президента, нельзя допустить, чтобы эту должность занял человек, в психическом здоровье которого есть сомнения», — отметила она.

Словесные бодания больше напоминают жанр «стендап». Трамп — не отстает.

«Я вам сообщу, когда у меня будет все плохо. Хейли говорит, что нам не нужен 80-летний старик, но мне 77. Это большая разница. И я чувствую, что сейчас мой разум сильнее, чем 25 лет назад», — заявил он.

С таким бэкграундом оба подошли к праймериз в Нью-Гэмпшире.

«Конгресс стал самым привилегированным домом престарелых в стране, так больше нельзя», — заявила Хейли.

В свою очередь, Трамп играет на антивоенных настроениях. Он обещает выгнать поджигателей войны из Белого дома. Хейли считается кандидатом умеренных республиканцев, для которых Трамп излишне пацифичен.

«Она представляет корпоративную, старых взглядов, ведущую бесконечную войну, военно-промышленную, нагнетающую страх сторону республиканской партии, от которой устали не только республиканцы, но и большинство жителей Соединенных Штатов. Мы руководствуемся таким подходом уже 20 лет, и это привело страну к гибели, а также к гибели других стран», — сообщил политолог Скотт Беннет.

У демократов спикеры не такие экстравагантные. Изюминку попытался внести Байден. Точнее, его голос. Сейчас офис прокурора Нью-Гэмпшира расследует детективную историю: искусственный голос, копирующий действующего президента, обзванивал избирателей и призывал их отказаться от голосования.

«Голосование в этот вторник лишь поможет республиканцам в их стремлении снова избрать Дональда Трампа. Ваш голос будет иметь значение в ноябре, а не в этот вторник», — заявлял фейк Байдена.

А если серьезно, у демократов три ключевых кандидата: Джо Байден, писательница Марианна Уильямсон и член палаты представителей Дин Филлипс. Но здесь даже у явного лидера — Байдена — рейтинг одобрения рекордно низкий за всю историю — 33%! Может быть, поэтому политологи ставят на «темную лошадку» и уверены, что Байден сойдет с дистанции?

«Мишель хочет, чтобы вы помнили, что это был не Белый дом Обамы и Байдена, а Белый дом Барака и Мишель. Послушайте, как она использует слово «мы», — сообщил ведущий Fox News.

«Я так горжусь своим мужем, тем, как он вел дела, как работала его администрация, команда, которую мы создали. Я думаю, что это все благодаря тому, кто мы есть», — приводится в эфире Fox News заявление Fox News Мишель Обамы.

«Она что, просто забыла упомянуть Джо Байдена?» — иронизирует ведущий.

Мишель Обама, жена экс-лидера Штатов Барака, в интервью американским журналистам на прямой вопрос, хочет ли она стать кандидатом от демократов, ни разу не сказала «нет». Президентская кампания стартовала. И сюрпризы — только начинаются. Выборы назначены на 5 ноября.