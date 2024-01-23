«В десятки раз»: российская артиллерия увеличила интенсивность работы в ДНР

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Бойцы ВС РФ позволяют себе делать перерывы между ударами по противнику лишь тогда, когда необходимо найти новую цель или зафиксировано прибытие очередной группы ВСУ.

Интенсивные обстрелы ведет и наша артиллерия. По словам военных, огневые точки находятся в непосредственной близости к позициям противника, что приводит к более плотным боям. В этом убедился военкор «Известий» Александр Сафиулин.

С продвижением наших войск двигается и линия фронта — бойцы оборудуют новые позиции. Артиллеристам приходится забираться все дальше в чащу леса, выбирая удобные места для позиций, и путь проходит по бездорожью.

«Позиции артиллеристов находятся достаточно глубоко, приходится до них еще пешком после автомобиля пробираться. Погода сегодня „хорошая“ — туман», — отметил корреспондент.

Все, что должно летать, пока находится на земле — видимость минимальная, а значит явной угрозы нет. Но и расслабляться не стоит, ведь позиции ВСУ близко. Расчет отмечает — периодически появляются дроны-камикадзе.

«Орудие хорошо замаскировано, сверху „мангал“ наварили, так называемый, чтобы от FPV-дронов, в том числе, укрыться», — сообщил военкор.

Работать все это не мешает. Стрельба стабильная, точная, в течение всего дня.

«Уже ушел один снаряд, близко бьем достаточно, несмотря на то, что снаряд „уменьшенный“, чувствуется мощь, и вот сейчас все начинают слушать „выходы“ обратно. Особенности боевых действий сейчас в том, что все очень тесно, плотно», — отметил Сафиулин.

Противник на этом участке порой отвечает после первого залпа. Поэтому, со вторым не мешкают.

«Второй заряжают сразу после первого, координаты всем известны», — дополнил военкор.

Враг на позициях «залит» в бетоне, выбить его получается только после нескольких точных попаданий. Наши артиллеристы научились делать это крайне быстро.

«Работа интенсивная, продолжается иногда целый день», — отметил один из бойцов.

Сейчас это необходимость, и расчет доволен темпом и своей результативностью. Командир с позывным «Ляля» на этом направлении с первых дней СВО, видел разные периоды, и сейчас ясно — враг дрогнул.

— Работа стала интенсивнее?

— Намного интенсивнее.

— Во сколько раз?

— В десятки. Сейчас толком не замолкаем.

— Постоянно есть какие-то цели?

— Постоянно.

И сбавлять обороты наши военные не собираются. Перерывы случаются только тогда, когда разведка ищет новую цель или фиксирует прибытие очередной группы солдат ВСУ. Затем она передает координаты и здесь вновь звучат выстрелы.