«Чтобы выглядела как Ким»: жену Канье Уэста снова сравнили с его бывшей

Фото: www.globallookpress.com / Ian West

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Супруга американского музыканта похожа на Кардашьян как две капли воды. Что это — сознательный выбор или рэперу просто нравится определенный типаж женщин?

Жену Канье Уэста Бьянку Цензори снова сравнили с бывшей женой музыканта Ким Кардашьян. На очередном видео, опубликованном американским рэпером в личном блоге в соцсетях, пользователи вновь заметили очевидное сходство с любимыми женщинами знаменитости.

В новом видео Цензори, облаченная в черный латексный костюм и балаклаву, едет за рулем автомобиля. Подписчики Уэста обратили внимание, что нынешняя и бывшая супруги звезды похожи как две капли воды, и эти кадры — очередное тому доказательство.

«Ощущение, что я зашел на страницу Ким»;

«Почему она так похожа на его бывшую жену?»

«Ей сделали операцию, чтобы она выглядела как Ким, или ее клонировали?» — задаются вопросом поклонники звездной пары.

Канье Уэст и Бьянка Цензори поженились зимой 2023 года. Кардашьян тогда заявила, что не считает их брак «чем-то стоящим» и отметила, что новая жена сознательно копирует ее образ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Канье Уэст вырвал собственные зубы и вставил «титан» на $850 тысяч.