Инженеры ВС России проделали брешь в минно-взрывных заграждениях ВСУ

Фото: Рубцов Андрей / ТАСС

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Теперь саперы занимаются разминированием местности.

Специалисты группировки войск «Запад» разорвали цепь минно-взрывных заграждений Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Инженерно-саперные подразделения 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на купянском направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.

Теперь саперы проводят работу по разминированию местности от советских мин, а также от взрывоопасных предметов, которые извлечь невозможно. Они опасны для российской пехоты и бронетехники, подчеркнул командир взвода с позывным «Дальний». Он объяснил, что часто инженеры работают на минных полях на переднем крае на расстоянии до 300 метров от ВСУ.

«Все успешно либо снимаем, либо уничтожаем накладными зарядами. Также работаем дистанционно с использованием установок УР-83П и УР-77», — добавил «Дальний».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

В минувшее воскресенье, 21 января, 5-tv.ru собрал главные итоги прошлой недели. Так, российские военные успешно выполнили задачи в том числе на купянском направлении. Наши бойцы взяли Крахмальное, а также они подступают к Берестовому. Благодаря этому, войскам РФ открываются пути на два населенных пункта Песчаное и Табаевку. Освободив их, военные смогут зайти в тыл с юга обороняющимся боевикам ВСУ в Купянске-Узловом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые модификации танков Т-72 поступили на вооружение армии России.