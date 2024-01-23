В Киеве слышны взрывы

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Утром 23 января в Киеве и Харькове произошла серия взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он призвал жителей украинской столицы не покидать укрытий. При этом деталей происходящего Кличко не привел, отметив, что даст их позже. По данным администрации Киева, там работает система противовоздушной обороны (ПВО). Есть возгорание в Святошинском районе города.

Еще украинские СМИ пишут о взрывах в Днепропетровской области. По всей территории Незалежной сейчас объявлена воздушная тревога.

Кроме того, примерно в пять часов утра мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о серии взрывов.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Харьковской области сбит украинский самолет Су-25. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно справилась с задачей.