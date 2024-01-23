Фото: Reuters / REUTERS / Adrees Latif / File Photo

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Деятелю искусств, внесшему немалый вклад в развитие рок-опер, было 97 лет.

Режиссер мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» Норман Джуисон умер на 98-м году жизни. С соответствующим трагическим известием к журналистам вышел его пиар-агент Джефф Сандерсон.

По информации газеты The Hollywood Reporter, несколько последних лет Джуисон, приложивший руку к работе над рок-операми, страдал от болезней. Режиссер ушел из жизни на руках родственников. До 98-летия Джуисон не дожил полгода.

«Как сообщил агент Джефф Сандерсон, Джуисон скончался в субботу дома — его семья не хочет уточнять, где именно», — пишет издание.

Джуисон семь раз номинировался на премию американской киноакадемии «Оскар», из которых трижды отмечался за лучшую режиссуру. В 1985 году режиссер удостоился золотого приза на Московском международном кинофестивале (ММКФ) за картину «Армейская история». Из-под режиссерского пера Джуисона также вышли постановки «Полуночная жара», «Скрипач на крыше», «Ураган».

Помимо «Оскара» в послужном списке канадца были «Золотой глобус», BAFTA, «Серебряный медведь» и сразу две звезды на Голливудской и канадской «Аллеях славы».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге умер солист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко