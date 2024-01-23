В Эстонии пожаловались на появление «русского» батальона

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Stepanov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что произошло в вооруженных силах страны?

Командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм пожаловался на преобладание русскоязычных солдат в одном из батальонов. Об этом сообщает газета Sakala.

Отмечается, что к проблемам в Вируском батальоне привел принцип, по которому новобранцам дают возможность выбрать место службы в армии. Рядом с домом хотели служить солдаты из восточных городов Эстонии, Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы.

Это создало ситуацию, при которой в батальоне русскоязычных солдат стало больше, чем эстоноязычных, уточнил Пальм. Однако теперь вооруженные силы страны, говорит он, больше рассредотачивают новобранцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил о необходимости осознания опасности «военного конфликта» с Россией.

Именно на этот случай, убежден он, Германии вместе с союзниками по НАТО необходимо вооружиться. С этой целью в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада, которая к 2027 году будет «полностью боеспособна», добавил министр.