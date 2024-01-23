«Расставлены точки над i»: почему Джигурда спустя 20 лет дружбы прервал общение с Волочковой

Джигурда уже не ждет извинений от Волочковой за обвинения в секс-скандале

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Оказалось, что в ссоре замешаны не только эмоции, но и третье лицо.

Актер Никита Джигурда уже не ждет извинений от балерины Анастасии Волочковой за обвинения в сливе скандального видео и последовавшие за этим оскорбления. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, посвященной скандалу, а также поделился своей точкой зрения на произошедшие события.

«Появилось! Репетиция закрытая — веером в два часа ночи и до вечера пишут миллионы, и все эти сайты. И Настя-богиня мне вечером присылает то, что я не могу вам дать послушать. Потому что там такие трехэтажные матюки, и я ее понимаю», — рассказал о первых эмоциях после скандала артист.

Актер добавил, что Волочкова поверила его водителю и менеджеру Евгению Ильину, который был вхож в дом звезд и клятвенно уверял, что не мог слить видео из-за того, что у него не было доступа к смартфону Джигурды.

«И поверьте, то что она потом официально выложила и удалила — это цветочки. А то, как она покрыла меня 14, а потом еще и 15 января… А я смотрю — нифига себе! Прям по законам мирового шоубизнеса», — эмоционально рассказал Джигурда.

О попытках примирения со стороны Волочковой после выброса эмоций из-за скандала поведала жена Никиты Джигурды — спортсменка Марина Анисина.

«Настя позвонила мне и просила меня, чтобы я уговорила Никиту Борисовича прийти на конференцию. Реально была в шоке, я могу ее понять. Она мне говорит: „А что, Никита обиделся, что ли?“. Насть, ну ты же обложила его трехэтажным», — заметила Анисина.

«Насте нужно извиниться передо мной, да?! После двадцатилетней дружбы, когда только Джигурда заступился за нее, когда ее полоскали. Причем бесплатно. Кто-то говорит, что Джигурда пиарится на Волочковой, а мы могли по полгода не видеться», — обиженно заметил Джигурда.

При этом, заметил эпатажный артист, как только Волочковой нужна была помощь или она просто хотела пожаловаться на одиночество, Джигурда тут же приезжал на помощь.

«Я столько тайн знаю о богине Волочковой, что мог бы книгу написать. Но не буду этого делать, потому что я мужчина», — заметил Джигурда.

«А вы ждете от Волочковой извинений?» — спросили у артиста из зала.

«Нет, сейчас нет. Расставлены точки над i», — грустно заметил Джигурда.

А в это время помощник Ильин творил за спинами знаменитостей свои козни. Еще в прошлом году Джигурда предложил Волочковой свою помощь в организации детских спектаклей, а также поставить на сцене что-то эпичное для взрослых.

И в этот момент Ильин предложил на важную дату, когда Джигурда согласился выступить с певцом Прохором Шаляпиным на благотворительном спектакле Волочковой, уехать за большие деньги в Казахстан.

Видимо, еще тогда помощник затаил обиду на своего работодателя и мало того, что увез вместо Джигурды Шаляпина, так еще и в СМИ начали просачиваться слишком интимные подробности из жизни звезд, к которым имел доступ только один человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джигурда подает в суд на помощника, слившего скандальное видео с Волочковой.