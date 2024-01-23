Испытания антидроновых мини-ракет завершаются в России

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Что известно о новом типе вооружения?

Испытания антидроновых ракет, которые вскоре должны поступить на вооружение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в зоне СВО, завершаются в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Предприятиями оборонно-промышленного комплекса во взаимодействии с военными завершаются испытания антидроновых мини-ракет. Ожидается, что в ближайшее время они поступят на вооружение зенитных ракетных комплексов, несущих боевое дежурство в зоне СВО», — говорится в материале.

Снаряды, как отмечается, в первую очередь заточены под уничтожение малых беспилотников, квадрокоптеров, а также FPV-дронов. Мини-ракеты будут использоваться в составе модернизированных зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМ», которые с 2023 года начали поступать в зону СВО.

Они значительно дешевле стандартных, что повысит экономическую эффективность «Панциря-СМ». Это позволит военным не поражать дроны боеприпасами, которые стоят минимум в десятки раз больше самой цели.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уникальный БПЛА испытали в зоне СВО российские бойцы.