Доставка по всем правилам: в Петербурге обсуждают принципы работы курьеров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Депутаты предложили создать горячую линию для жалоб на доставщиков.

Доставить вовремя и никого не покалечить. В Законодательном собрании Петербурга обсудили проблему безопасного передвижения по городу курьеров.

Среди прочего парламентарии предложили создать горячую линию для жалоб на доставщиков, а также размещать на их сумках специальные номера, чтобы в случае необходимости можно было идентифицировать нарушителей ПДД.



Правда, бизнес этим предложениям оказался вовсе не рад. Корреспондент «Известий» Юлия Майданова выслушала аргументы сторон.