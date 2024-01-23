Не будет пикником: в Ливане предостерегли Израиль от начала войны

Глава МИД Бу Хабиб: война с Ливаном не будет для Израиля пикником

Фото, видео: www.globallookpress.com / Israel Defense Forces; 5-tv.ru

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Заявление прозвучало в ходе масштабных мероприятий в ООН.

Перед встречей с иранским коллегой Сергей Лавров провел переговоры с главой ливанского МИДа Абдаллой Бу Хабибом. Они обсудили вопросы развития двусторонних отношений между Москвой и Бейрутом.

На встрече российский министр подчеркнул недопустимость эскалации палестино-израильского конфликта и вовлечения в него других государств региона, в частности, Ливана. Сам Хабиб в Нью-Йорке предупредил Тель-Авив, что война с Ливаном не будет для них «пикником».

Так он прокомментировал слова начальника израильского Генштаба о возрастании вероятности боевых действий на северном фронте против боевиков группировки «Хезболла», которая дислоцируется на ливанской территории. Хабиб также ответил на вопросы корреспондента «Известий», и выразил мнение, что конфликт в Газе уже больше, чем просто локальный.

— Есть ли опасность развития полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке?

— Конфликт уже сегодня очень-очень значительный, это не локальный конфликт, который происходит в Газе и на Западном берегу, это уже масштабный конфликт, но мы надеемся, что он не станет еще больше.

— Какую роль играет Россия на Ближнем Востоке?

— Россия в Совбезе ООН всегда выступает за мир в Палестине, в этом и заключается ее большая роль.

В Нью-Йорке в эти дни проходят дебаты по линии Совета Безопасности. Главными темами стали конфликт на Ближнем Востоке и ситуация на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль обратился к ХАМАС с новой инициативой.