Необратимые перемены: какие урологические болезни у детей являются самыми опасными

Хирург Уткина: боль в паху у ребенка требует срочного обращения к врачу

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

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И как оперативно отреагировать в случае обнаружения недугов?

Детская урология охватывает широкий круг недугов, многие из которых при неправильном и несвоевременном лечении могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом изданию Газета.ру рассказала детский хирург Ксения Уткина.

«Синдром „острой“ мошонки — это комплекс симптомов (боль, отек, покраснение в области мошонки), которыми сопровождается целый ряд остро возникающих заболеваний, в том числе требующих хирургического лечения. Наиболее часто в детской хирургической урологии приходится сталкиваться с перекрутом яичка и перекрутом гидатиды Морганьи», — отметила специалист.

Так, при перекруте яичка частично или полностью нарушается кровоснабжение органа. В таком случае основная задача лечения — восстановить кровоток.

Сроки обращения к урологу имеют ключевое значение, потому что сделать это удается в течение нескольких часов от начала заболевания, уточнила Уткина. При длительных сроках увеличивается объем необратимых изменений, предупредила врач.

А гидатида Морганьи — это образование небольших размеров, которое чаще всего фиксировано на придатке яичка. Оно не несет функционального значения для репродуктивной системы мальчиков, поэтому, когда нарушается его кровоснабжение, это менее критично.

Однако перекрут гидатиды часто сопровождается болевым синдромом, а при осложненном течении может вызывать воспаление со стороны придатка яичка и самого яичка. В таких случаях также требуется удаление гидатиды.

Еще один распространенный недуг в детской практике — это фимоз, или сужение крайней плоти. В раннем детском возрасте она может быть сужена в норме, и тогда требуется только наблюдение в динамике и профилактические осмотры детского уролога в плановом порядке.

Другим вариантом является патологический фимоз. В этом случае крайняя плоть патологически изменена, и тогда выполняется хирургическое лечение — обрезание крайней плоти.

Ранее 5-tv.ru писал, что многие родители сталкиваются с устрашающим событием. У их маленького ребенка начинаются страшные судороги.

Такое часто происходит на первом году жизни малыша. Педиатр и неонатолог Елена Кешишян рассказала, из-за чего такое случается и можно ли с этим бороться.

Доктор отметила, что судороги связаны с развитием мозга ребенка в раннем возрасте — они проходят бесследно. Также такой недуг может быть проявлением других заболеваний: эти проблемы как раз и появляются, когда малышу от полугода.

При таких судорогах необходимо провести обследование, чтобы выяснить, по какой причине это происходит. Уже в зависимости от этого врач назначит лечение.