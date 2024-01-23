В России создан федеральный кадровый резерв должностей гражданской службы

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Какие рекомендации содержит данный документ?

Федеральный кадровый резерв государственной гражданской службы, который будет использоваться при назначении руководителей органов власти и государственных компаний, создан в России. Указ об этом подписал российский президент Владимир Путин.

«Утвердить положение о федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе Российской Федерации», — говорится в документе на портале правовой информации.

При этом главам субъектов России, руководителям федеральных госорганов, госкомпаний и прочих организаций федерального уровня рекомендуется использовать кадровый резерв для назначения на должности управленческих и руководящих кадров. Данный указ вступает в силу со дня подписания.

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