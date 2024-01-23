«Ослепили»: чем Россия отбросила ВСУ в эпоху шпаг и мушкетов

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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Арсенал нашей армии настолько продвинут, что боевики проигрывают одну битву за другой.

Армия России блокирует высокотехнологичное оружие Запада на Украине средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет польский журнал Polityka.

«Хуже всего то, что русские принимают на вооружение все более эффективные системы радиоэлектронного подавления, которые нарушают управление украинскими беспилотниками, сбивают с толку GPS и управляемое ею оружие, блокируют радиосвязь, ослепляют радары зенитных и контрбатарейных систем, из-за чего вся украинская армия отбрасывается в эпоху мушкетов и шпаг», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что разработки России тестируются на вооружениях стран НАТО в зоне СВО, что позволяет оптимизировать их для противодействия потенциальным противникам.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, как ВСУ пытаются выкрутиться на фоне дефицита боеприпасов.