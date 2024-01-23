Такую речь не забудут: что Лавров сказал на Совбезе ООН после обстрелов Донецка

Фото, видео: Telegram / Официальный новостной канал МИД России / MID_Russia; 5-tv.ru

Нельзя терпеть, что натовским оружием убивают мирных граждан.

Чтобы Запад не посмел закрывать глаза на убийства мирных жителей Донецка, в Нью-Йорк впервые за два года прилетел глава нашего МИДа Сергей Лавров. Он возглавил российскую делегацию в Совбезе ООН и выступил с речью, которую вряд ли смогут забыть наши так называемые «партнеры» — все подробности у корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Самое известное место в ООН — зал, где заседает Совет Безопасности. Совбез состоит из пяти постоянных членов и десяти непостоянных.

Сегодняшнее заседание инициировала Россия — нельзя терпеть, что натовским оружием убивают наших граждан. Сначала Белгород, теперь — Донецк, терпеть циничные террористические акты невозможно.

«Кровь десятков погибших — на руках тех, кто вооружает режим (президента Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского, официально заявляя, что Киев сам вправе выбирать цели. Англосаксы Дрезден сравнивали, Ирак, теперь нашли достойных продолжателей своих методов», — заявил Лавров.

Военную помощь Украине оказывают 54 государства. Они потратили на вооружение киевского режима 200 миллиардов долларов и продолжают тратить — точнее, с их точки зрения, выгодно вкладывают деньги.

«Ключевым препятствием на пути к миру является поддержка Западом киевского режима, несмотря на его очевидную агонию. Западные покровители киевского режима продолжают подталкивать его с маниакальной настойчивостью к продолжению бессмысленного военного противостояния», — продолжил Лавров.

Последний бесчеловечный удар по Донецку был нанесен артиллерийскими снарядами 152 и 155 мм — это самые популярные натовские калибры. И это беспокоит абсолютное большинство стран — фактически весь мир, кроме Запада.

«Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов в украинском конфликте крайне беспокоят», — заявил заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедеджи Эбо.

Помогает Запад Киеву и наемниками: за все время на Украине побывали 13,5 тысячи «солдат удачи». Из них 8,5 тысячи — европейцы.

«Россия начала СВО не против Украины и украинского народа. Мы вынуждены были начать военную операцию против зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима, не пожелавшего, несмотря на наши многочисленные и многолетние усилия, отказаться от войны против своих же граждан на юге и юго-востоке Украины», — сказал глава МИД России.

Давит Вашингтон на европейцев, забирая у тех остатки суверенитета. И вот Германия, Франция, Британия увеличивают и военную, и финансовую помощь.

Глава МИД России особо отметил: этот «крестовый поход» уже нанес Западу репутационный урон и продолжает его наносить. Совбез отвечает за поддержание мира и созывается, когда есть угроза.

Бесконечные поставки вооружений Западом Киеву — это даже не угроза, это постоянная подпитка в открытую террористов, которые бьют по мирным гражданам.