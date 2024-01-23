Слезам Блиновской не верят: почему «королеву марафонов» отправили в СИЗО
Блиновской по совокупности обвинений грозит 16 лет колоний
Фото, видео: Софья Сандурская / ТАСС; 5-tv.ru
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Как прошло очередное заседание суда по делу блогера?
Но сначала — о неожиданном повороте в деле «королевы марафонов». Елену Блиновскую заковали в наручники прямо в зале суда.
Все из-за того, что она нарушила одно из требований домашнего ареста и во время громкой новогодней вечеринки встречалась со свидетельницей по своему же делу.
Но, возможно, тут есть место для целого ряда факторов — долг в полтора миллиарда, по нашим данным, до сих пор не выплачен, а блогерше предъявили новое обвинение, по которому светит до 16 лет тюрьмы. Корреспондент «Известий» Елена Хмура расскажет, в чем дело, и почему слезы Блиновской в суде не помогут.
Ранее 5-tv.ru писал, что долг Блиновской перед ФНС перевалил за 1,4 миллиарда рублей. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег.
В данный момент ГУ СК России расследует уголовное дело против Блиновской. По версии следствия, блогер использовала нелегальную схему дробления бизнеса, с помощью которой занижала свои доходы и не выплачивала в полном объеме налоги.