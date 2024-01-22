Джигурда подает в суд на помощника, слившего скандальное видео с Волочковой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Звезда хочет наказать по закону всех, кто причастен к распространению личной информации.

Актер и исполнитель песен Никита Джигурда недавно попал в центр скандала вокруг видео с Анастасией Волочковой. Эротичное видео вызвало бурю негативных эмоций у поклонников. Сначала все подумали, что видео опубликовал сам артист, но Джигурда опроверг эти слухи.

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Сначала певец скрывал имя подозреваемого, но теперь готов возбудить уголовное дело и написать заявление в полицию, заявил он на пресс-конференции. Обвиняет во всем знаменитость своего бывшего водителя и помощника Евгения Ильина.

«Прошу возбудить уголовное дело в отношении Ильина Евгения Александровича по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1 и часть 2 статья 137-я Уголовного кодекса РФ», — зачитал свое заявление эпатажный шоумен.

Адвокат Джигурды в пресс-центре НСН заявил, что распространил личные сведения Ильин без согласия звезд. Здесь на лицо все признаки состава преступления, а правоохранительные органы должны провести оценку преступления.

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Также Джигурда заявил, что подаст в суд на СМИ и Telegram-канал, которые стали первоисточниками грязных сплетен и первыми распространили скандальный видеоролик.. Данные лица нарушили неприкосновенность частной жизни. Конфликт вокруг видео только набирает обороты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем, по мнению Волочковой, разница между Джигурдой и Шаляпиным.