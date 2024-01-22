Лера Кудрявцева заявила, что не собирается разводиться с мужем

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Пост о расставании с мужем был опубликован намеренно.

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева совсем недавно заявила, что уходит от своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова из-за его алкоголизма. Но все меняется, и теперь звезда не так уверена в расставании с супругом.

В эфире федерального телеканала Кудрявцева честно призналась, что не ругалась с Игорем и они просто решают семейную проблему.

«Уйти — не равно развестись. Мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему у человека, точка», — уверяет звезда.

Любящая жена хотела спасти супруга от губительной зависимости. Она специально выставила пост на всеобщее обозрение. Макаров должен был столкнуться с правдой со всех сторон. Вероятно, Кудрявцева хотела и напугать мужа расставанием, чтобы он убедился в ее серьезности.

Также ведущая ответила на комментарии от поклонников, которые радовались ее семейному разладу.

«Меня никто не учил, как надо, поэтому гребу, как могу. И если вам легче жить от мысли и уверенности, что я престарелая, калоша, страшная, перекроенная, то спорить не буду», — заверила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что психолог рассказала, почему Кудрявцева уходит от Макарова.