«Происходит каждый год»: раскрыты подробности состояния госпитализированной Талызиной

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Что случилось со звездой прямо в ее день рождения?

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина проходит профилактическое обследование в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета.

«Ничего не случилось. Она находится в больнице на профилактике», — говорится в сообщении.

Это, как отмечается, происходит каждый год, передает агентство городских новостей «Москва». Дочь звезды Ксения Хаирова подчеркнула, что с ее матерью все хорошо.

Сама Талызина раскрыла, что ее положили в больницу с диагнозом «бронхиолит», сообщает телеканал «Звезда». Это воспаление мелких бронхов, приводящее к частичной или полной их непроходимости.

Талызина окончила ГИТИС и с 1958 года служит в Театре имени Моссовета, где сыграла более чем в 40 спектаклях. Звезда также снялась свыше чем в 100 фильмах и телесериалах, среди самых знаменитых — «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Афоня» (1975), «Достоевский» (2011), «Екатерина» (2014), «Кухня» (2016).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Талызина проводит день рождения в больнице.