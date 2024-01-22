«Происходит каждый год»: раскрыты подробности состояния госпитализированной Талызиной
Пресс-служба театра и дочь Талызиной называют сведения о госпитализации ложными
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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Что случилось со звездой прямо в ее день рождения?
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина проходит профилактическое обследование в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета.
«Ничего не случилось. Она находится в больнице на профилактике», — говорится в сообщении.
Это, как отмечается, происходит каждый год, передает агентство городских новостей «Москва». Дочь звезды Ксения Хаирова подчеркнула, что с ее матерью все хорошо.
Сама Талызина раскрыла, что ее положили в больницу с диагнозом «бронхиолит», сообщает телеканал «Звезда». Это воспаление мелких бронхов, приводящее к частичной или полной их непроходимости.
Талызина окончила ГИТИС и с 1958 года служит в Театре имени Моссовета, где сыграла более чем в 40 спектаклях. Звезда также снялась свыше чем в 100 фильмах и телесериалах, среди самых знаменитых — «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Афоня» (1975), «Достоевский» (2011), «Екатерина» (2014), «Кухня» (2016).
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Талызина проводит день рождения в больнице.