Темные лошадки: кто может потеснить Трампа и Байдена в гонке за кресло президента США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kevin Dietsch - Pool via CNP / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Дональд Трамп потерял своего главного оппонента. Кто может внезапно стать претендентом на пустующий «трон»?

На днях стало известно, что один из кандидатов в президенты США губернатор Флориды Рон Десантис решил выйти из предвыборной гонки. Политик был главным конкурентом среди однопартийцев экс-главы государства Дональда Трампа, которому в итоге выразил свою поддержку. О том, какая ситуация теперь сложится в стране перед избранием нового президента Штатов, рассказали 5-tv.ru эксперты.

Новая фигура предвыборной гонки

По мнению политолога Армена Гаспаряна, уход Десантиса «ничего не меняет». Вопрос заключается лишь в том, как отныне некоторые американские политики собираются «убирать» Трампа, представителя республиканской партии, «с пробега» предвыборной кампании. Государственный деятель на данный момент выступает главным кандидатом среди голосующих.

Специалист предположил, что вместо Джо Байдена, возможно, могут ввести еще одну фигуру, которая станет основным соперником политика.

«На данную минуту наиболее реальной представляется Мишель Обама, жена главного деятеля демократической партии, за которой стоит чикагский клан. Но насколько Обама готова к этому — я не знаю. Мне кажется, что она вполне довольна своей жизнью», — поделился мнением наш собеседник.

Также Гаспарян отметил, что Дональд Трамп исполнен решимости на посту главы государства лишить Украину финансирования и поддержки в противостоянии с Россией, прекратив тем самым конфликт. Такое намерение он высказывал не раз.

«Главный» кандидат

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Juergen Hasenkopf; Личный архив Владимира Можегова; 5-tv.ru

Политолог Владимир Можегов рассказал, что прежде всего в США начнутся внутрипартийные выборы в Нью-Гэмпшире, которые сыграют огромное значение как для Дональда Трампа, так и для всей предвыборной кампании республиканской партии. Оказанная поддержка Десантиса может увеличить процент голосов бывшего президента в Нью-Гэмпшире на 20-30%, что ознаменует его убедительную «победу» и поражение команды еще одного кандидата Никки Хейли. Именно на нее «ставили» противники Трампа.

«Это видимо договор между Трампом и Десантисом. Десантис признал Трампа, признал его победу. Получит какой-то пост в его администрации, если Трамп победит. Получается, что партия окончательно сплотилась вокруг Трампа», — считает эксперт.

Как рассказал эксперт, теперь можно ожидать, что политик точно будет выдвинут республиканской партией и непременно соберется участвовать в выборах.

Экс-президент США не раз заявлял, что в случае повторного прихода к власти решительно намерен остановить «конфликт» России и Украины, как уже было отмечено ранее политологом Арменом Гаспаряном. Специалист объясняет, данное «противостояние» Трампу просто не требуется, так как ему присуще видение «изоляционизма», которое несет в себе излишнюю «сосредоточенность» на родной и любимой Америке.

Владимир Можегов также поделился, что в США дело и вовсе может «не дойти» до выборов, во всяком случае они точно не будут обычными. Кандидатуру Джо Байдена специалист ставит под сомнение, отмечая, что его могут «сменить» в любой момент.

«Байден покажет очень низкие рейтинги. Он вообще еле двигается, поэтому, конечно, противостоять Трампу он не может. С другой стороны, против Трампа заведена куча уголовных дел. Пока ему удается удачно со всеми ними справляться, но не факт, что ему удастся это до конца выборов», — рассказал политолог.

Будущий год, считает специалист, станет достаточно «насыщенным», а также несколько схожим с ситуацией при прошлых президентских выборах США 2020 года, во время которых мир содрогала пандемия и различные общественные движения. Прошедшие события можно рассматривать как «репетицию» нынешней обстановки.

Назвать имена главных кандидатов, помимо Джо Байдена и Дональда Трампа, из республиканской партии невозможно, считает эксперт. Что же касается демократической стороны — могут появиться новые «фигуры», которые и выступят в предвыборной гонке. У партии существует огромное количество «возможностей для маневра».

«Есть, конечно, кандидатуры, которые можно выдвинуть, можно вообще из полной тени поставить. Все возможно», — заключил Владимир Можегов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главный конкурент Трампа губернатор Флориды Десантис вышел из президентской гонки в США.