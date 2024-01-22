Отказ от регалий и любовь на всю жизнь: Леонид Ярмольник празднует 70-летие

В 2007 году Леонида Ярмольника обвинили в драке с журналистом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Чем знаменит отечественный артист?

Советский и российский актер 22 января празднует свой юбилей. Любимцу миллионов зрителей по всему миру исполнилось 70 лет. В честь этого знаменательного события редакция 5-tv.ru решила вспомнить его жизнь.

Детство и увлечение театром

Будущий артист родился в Приморском крае, в маленьком поселке под названием Пограничный. Отец Ярмольника был военным, из-за чего семья постоянно переезжала. В детстве артист сначала в городе Овруч, а затем перебрался во Львов.

Учеба давалась Леониду легко. Кроме того, он увлекался конькобежным спортом и игрой на аккордеоне. Чуть позже Ярмольник «заболел» театром. Кстати, тогда же он отрастил длинные волосы, самую узнаваемую деталь своего образа. Правда, за них его частенько называли Ленноном.

Леонид Ярмольник. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Первая попытка поступить Ленинградский институт театра, музыки и кино обернулась провалом. Подождав год, Ярмольник вновь ринулся в бой. На этот раз успешно. Парень стал студентом Щукинского училища. Благодаря своей открытости и харизматичности он моментально обзавелся друзьями.

После окончания ВУЗа его отправили работать в Театр на Таганке. К удивлению многих, новичку сразу доверили роль в «Мастере и Маргарите». Также он начал активно сниматься. Буквально одним за другим выходят картины с яркими героями, образы которых мастерски воплощал Ярмольник.

Преданные зрители до сих пор с теплотой вспоминают «Ваши права?», «Тот самый Мюнхгаузен» и ряд других фильмов. Многие также пересматривают блистательную миниатюру «Цыпленок табака», которую показали в программе «Вокруг смеха». Однако спустя восемь лет работы в театре талантливому артисту пришлось покинуть ставшую родной сцену.

Конечно, без работы он не остался. Ярмольник успел поработать в США, снимался в шоу, работал ведущим. Успех к артисту начал возвращаться в 90-х. Тогда он уже был знаком миллионам зрителей не только как артист, но и путешественник. В компании с Юрием Сенкевичем и Стасом Наминым артист посетил остров Пасхи.

В то же время выходят такие фильмы с его участие, как «Кофе с лимоном», «Московские каникулы», «Перекресток» и остальные. С тех пор актерская карьера Ярмольника только набирала обороты.

Конфликты

Конечно, за столь длительную картеру без конфликтов не обошлось. Пожалуй, самым резонансным стал случай, когда Ярмольник отказался от присвоения звания народного артиста. Свое решение он объяснил просто, отметив, что ему гораздо важнее уважение, а не регалии.

Леонид Ярмольник. Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

А вот журналистов Ярмольник недолюбливает. По словам звезды, первую камеру репортера он разбил еще в 80-х. Однако в по-настоящему громкий скандал он «вляпался» лишь в 2007. Тогда артиста, а также его коллегу Александра Абдулова обвинили в избиении представителя прессы.

«Драки не было, потому что ребята так крепко держали свои фотоаппараты, что когда мы попытались их отнять, они ими же себя немножко и ушибли, никто их не калечил», — отметил тогда Ярмольник.

Также артист долгое время судил игры «КВН». Однако был вынужден покинуть популярное шоу из-за разногласий с Масляковым. Вместе с тем артист отметился критическими высказываниями в адрес современного телевидения, Елены Малышевой, которая позволила себе лишнего в отношении собак, и даже успел посудиться с ФСО.

Любовный фронт

Леонида Ярмольника нельзя назвать ловеласом. За всю жизнь у него было лишь несколько бурных романов, о которых судачили журналисты. Так, например, еще работая в Театре на Таганке, он повстречал Зою Пыльнову. Девушка была старше артиста на семь лет. Она забеременела, но, к сожалению, сохранить ребенка не удалось. Спустя какое-то время Пыльнова вернулась к мужу Павлу Ильину.

Позднее он повстречал Елену Коневу. Но поговаривают, что Ярмольник закрутил роман только с одной целью — ему позарез была нужна московская прописка. Впрочем, этот брак скоро распался.

Именно тогда Ярмольник повстречал настоящую любовь. Оксана Афанасьева работала художником по костюмам. Молодые люди виделись всего лишь несколько раз. Но, по признанию артиста, этого хватило, чтобы влюбиться на всю жизнь.

«На следующий же день после той первомайской посиделки я переехал к Ксюше, — вспоминал артист. — У меня был шикарный автомобиль „Жигули“, я привез ее на нем домой и… просто остался там, как говорится, навеки поселился», — признавался Ярмольник.

Долгие годы Ярмольник провел в счастливом браке. Однако в 2014-м СМИ начали писать о романе актера с актрисой «Современника» Викторией Романенко. Пару застали в Куршавеле. Актер, несколько смущаясь, оплачивал покупки спутницы в дорогих бутиках.

Но несколько месяцев спустя слухи сошли на нет. Вероятно, артист решил сохранить семью. Афанасьева тоже никак не комментировала ситуацию.

«Идеальный Новый год — в кругу семьи»: как Леонид Ярмольник встретит 2024-й

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Ярмольник получил приз за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России.