МИД РФ подтвердил гибель двух россиян при крушении самолета в Афганистане

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Скончались два пассажира борта — Анатолий и Анна Евсюковы.

Министерство иностранных дел России подтвердило гибель двух россиян при крушении самолета в Афганистане. Ведомство опубликовало заявление на официальном сайте МИДа.

Известно, что умерли два пассажира борта — Анатолий и Анна Евсюковы.

«Подтверждается гибель двух граждан России (супруги Евсюковы) в авиакатастрофе медицинского борта на северо-востоке Афганистана», — сообщает дипломатическое ведомство.

В МИД также выразили глубокие соболезнования всем близким семьи и родным.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что выживших в авиакатастрофе россиян доставили в Кабул.