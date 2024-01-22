Путин отметил важность государственного подхода в работе профсоюзов

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава государства провел встречу с Михаилом Шмаковым, который уже 30 лет, с самого момента основания, возглавляет Федерацию независимых профсоюзов России.

О защите прав сотрудников и важности государственного подхода в деятельности профсоюзов сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин провел встречу с Михаилом Шмаковым, который уже 30 лет, с самого момента основания, возглавляет Федерацию независимых профсоюзов России. Кстати, по собственным данным федерации, она насчитывает почти 20 миллионов человек.

— Хочу сказать, что за эти годы работы, можно сказать, совместной работы, все-таки вы для правительства часто неудобный партнер, но все-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего, интересов трудящихся. Интересы, которые вы должны защищать по закону, по смыслу самого существования профсоюзов. Но, в целом, господход очень важен.

— Интересы государства и интересы трудящихся в целом совпадают, поэтому мы спорим о деталях.

— Согласен, хорошо.

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