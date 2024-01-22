«Теперь нужно следить за здоровьем»: Герчаков вышел на связь после сообщений о госпитализации

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Артист признался, что последний раз он мерял давление лет 40 назад. Однако теперь ситуация изменилась.

Народного артиста России Евгения Герчакова совсем недавно экстренно госпитализировали. Врачи подозревали у знаменитости гипертонический криз, но сейчас звезду выписали, и чувствует он себя совсем неплохо, сообщил Евгений в беседе с MK.

Актер театра и кино вернулся домой и находится в комфортной обстановке. По его словам, чувствует он себя прилично. Герчаков хорошо отзывается о врачах и больнице, в которой он оказался. Медики к нему были очень внимательны и смогли стабилизировать его высокое давление.

«Теперь мне нужно следить за здоровьем и за давлением, в частности. Я его никогда не проверял. Может, лет 40 назад последний раз измерял. А сейчас каждый день проверяю», — рассказывает актер.

Знаменитости посоветовали пристальнее следить за здоровьем. Главное, не волноваться. Но это не очень просто для человека его профессии. По словам Герчакова, артисты вынуждены отдавать много эмоций, и с этим ничего не поделаешь.

Тем не менее, Герчаков не собирается засиживаться дома и уже готовится выходить на работу, так как спектакли никто не отменял.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из программы «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит.