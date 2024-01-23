🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 23 января, пришло время безумных идей и головокружительных планов! Попробуйте разболтать их нужным людям, которые предложат вам помощь. В этот день есть шанс схватить удачу за хвост всеми способами. Ищите приключения!

♈ Овны

Настало время превратить в жизнь свою старую идею. Вы достаточно томили ее внутри и продумали все до мелочей. Тем более, что сегодня вам попадутся авторитетные люди, которые будет не против помочь. Вообще, в этот день вам будет крупно везти на работе — вы акцентируйте внимание на важных мелочах, которые могут либо испортить все картину, либо украсить и изменить ее до неузнаваемости.

Космический совет: возможны новые знакомства или встречи с друзьями. Если вас пригласят на романтическое свидание, не отказывайтесь.

♉ Тельцы

Стоит акцентировать внимание на мелочах — сейчас они очень важны и судьбоносны. Также полезно подслушивать новости и сплетни — возможно, вы узнаете очень многое о себе или своих близких. Звезды советуют сегодня позаботиться и о своем здоровье — постарайтесь отслеживать самочувствие и много не напрягаться, иначе следующие несколько недель придется провести в горизонтальном положении.

Космический совет: помните о своей самодостаточности. Вы можете позволить себе новые покупки. задумайтесь об инвестициях.



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♊ Близнецы

Сегодня дел по горло, и все они будут очень важны для вас. Поэтому заряжайтесь кофе и энергией с самого утра, чтобы успеть все закончить до позднего вечера. А вот за новую работу лучше не браться — пока стоит сконцентрировать внимание на старых задачах и проектах. Полезно в этот день прислушиваться к интуиции — она подскажет, где и что вы должны сделать, как ответить на вопрос и какое решение принять.

Космический совет: вас переполняет энергия и вы готовы делиться ей со всем миром. Направьте ее в верное русло - займитесь спортом.

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♋ Раки

Хватит нервничать о том, что еще не произошло. Постарайтесь расслабиться и довериться судьбе, и, возможно, неприятности обойдут вас стороной. А если нет — помните, что все проблемы можно решить если не самостоятельно, то с помощью близких и любимых людей. Также звезды советуют в этот день выпустить наружу внутреннего творца — сегодня вы можете сотворить что-то прекрасное, что в будущем принесет вам неплохие деньги.

Космический совет: сегодня на вас навалится много дел. Сначала возьмитесь за самые сложные, не переоценивайте свои силы.

♌ Львы

Начинайте разгоняться с самого утра — сегодня у вас будет много дел и задач. Постарайтесь действовать и принимать решения молниеносно — только так вы сможете попасть в самую цель. Также звезды советуют снять стресс в этот день с помощью шопинга — не жалейте денег на себя, купите то, о чем так долго мечтали. Не забывайте и о близких — подарите им что-то маленькое, но очень ценное.

Космический совет: пришло время искать дополнительный доход. Скоро поступят интересные предложения.

♍ Девы

Сегодня вы можете расслабиться — этот день не принесет вам проблем и неприятностей. Зато будет немало судьбоносных встреч, приятных разговоров и отличных предложений. Полезно сейчас никуда не торопиться, двигаться в своем индивидуальном темпе. Также звезды советуют не отказывать в помощи просящим — вам обязательно зачтется, и в сложный момент другой человек не пройдет мимо.

Космический совет: осторожнее, можете встретиться с семейными проблемами. В личной жизни все не так уж и гладко.

♎ Весы

Сегодня вы можете добиться успеха в делах, которые прежде казались вам невыполнимыми. Главное — не бояться действовать, а если будет сложно, звезды помогут. Некоторые пойдут еще дальше, и закрутят служебный роман. Будьте осторожны, смешивая работу и личную жизнь — если это раскроется, вы можете потерять уважение коллег и партнеров. Полезно тратить деньги не на себя, а на дом — купите что-то для интерьера.

Космический совет: возможны конфликты, в том числе и с руководством на работе. Постарайтесь их избежать.

♏ Скорпионы

Несмотря на то, что день начнется с неприятностей, к вечеру настроение скакнет до предела, и у вас получится разобраться со всеми проблемами без каких-либо серьезных потерь. Вообще, прилив энергии сегодня подталкивает заняться чем-то новым или ввязаться в интересные авантюры. Будьте осторожнее — возможно, вы вляпаетесь в совсем не радужные истории.

Космический совет: сегодня вы слишком рассеянны, соберитесь. Прислушайтесь к советам окружающих.

♐ Стрельцы

Сегодня удача на вашей стороне, и помогает закончить все разговоры и переговоры на ура. Поэтому стоит смело делиться своими идеями с начальством и искать единомышленников. Верьте в себя и не бойтесь враждебно настроенных людей — вы сможете покорить и их гранитное сердце. На любовном же фронте стоит быть активнее и инициативнее — так вы укрепите ваши отношения.

Космический совет: осторожно тратьте деньги, есть риск потерять большую сумму из-за ерунды.

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♑ Козероги

Стоит включить голос интуиции на полную мощность — сегодня он будет подсказывать только верные решения и направлять по нужному пути. Также в этот день вы будете нарасхват — многим людям будет нужен ваш совет, какая-то помощь или просто словесная поддержка. Но в этот момент не стоит забывать и о себе — у вас и самих немало проблем. А вот на любовном фронте все прекрасно. Наслаждайтесь этим моментом.

Космический совет: ваши недоброжелатели строят вам козни. Не опускайте руки, идите строго к своей цели.

♒ Водолеи

Проявите настойчивость, и вы добьетесь больших успехов. Вероятен заметный прогресс в работе. Пригодится то, чему вы научились давным-давно. Ваши знания и таланты будут оценены по достоинству, вам наверняка предложат что-то интересное. Помните: сейчас не время для ложной скромности. Не стесняйтесь привлечь внимание к своим победам, даже если не считаете их особенно значительными.

Космический совет: будьте мягче со своим партнером. Вы слишком раздражительны и эмоциональны.

♊ Рыбы

Чувства и эмоции отключают рациональное мышление. Постарайтесь не ставить на паузу все свои дела, чтобы раствориться в другом человека — это может выйти вам боком и в карьере, и в отношениях. Вечером же звезды советуют вспомнить о своем хобби или провести больше времени за любимыми занятиями, за теми, которые наполняют вас изнутри — так вы зарядитесь энергией на будущие дни.

Космический совет: проявите выдержку и спокойствие. Первая половиня дня выдастся богатой на эмоции.

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