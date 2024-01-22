Фото: Николай Галкин / ТАСС

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Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Российский лидер Владимир Путин назначил Андрея Емельянова заместителем главы Россотрудничества. Соответствующая информация размещена на официальном сайте опубликования правовых актов.

Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поддержку кандидата Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо. Об этом сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист РФ Владимир Машков. Выборы президента России состоятся в марте 2024 года.