В России качество детских игрушек начнут определять по психологическому ГОСТу

Фото, видео: Daniel Karmann / ТАСС; 5-tv.ru

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По каким критериям будут проверять товары для самых маленьких?

В России игрушки собираются отправлять на психологическую экспертизу. Как пишут «Известия», Роскачество разработало новый ГОСТ для таких товаров. Их изучат по 13-ти признакам, которые помогут определить продукцию, безопасную для детской психики.

Под запрет попадут игрушки, которые оправдывают насилие, жестокость, а еще содержат бранные слова или вызывают страх и ужас. Кроме того, все детские товары могут разделить по возрастным группам.

После появления нового ГОСТа производители смогут использовать его на добровольной основе. А в детских садах, например, во время закупок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как делать ребенку подарки, чтобы его не избаловать. По словам детского психолога, Полины Заргаровой, формировать желания детей можно самостоятельно. Для этого есть хитрость.