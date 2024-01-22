В Индонезии проснулся один из крупнейших вулканов, сотни людей эвакуированы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ade Yuandha; 5-tv.ru

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Жилые районы на острове Ява покрылись пеплом.

Небо над индонезийским островом Ява заволокли тяжелые серые облака. Там началось извержение одного из крупнейших действующих вулканов — Мерапи. Потоки лавы стекают с высоты около трех тысяч метров, сопровождаются выбросами горных пород и пепла, который накрывает ближайшие населенные пункты.

Сотни жителей вынуждены были экстренно эвакуироваться, так как сейсмологи предупредили — череда извержений может продолжиться в ближайшие дни.

Несколькими днями ранее в Исландии произошло самое серьезное за полвека извержение вулкана. на полуострове Рейкьянес сложилась катастрофическая ситуация — лава уничтожала дома на своем пути, а жителей пришлось экстренно эвакуировать. Президент Торласиус Йоуханнессон в своем аккаунте в социальной сети X сообщил, что жизни людей в опасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке активизировался вулкан Ключевской.